Найдите значения выражения -12 · (-8,6) - 9,4=? ; (Ответ 93), ответ я знаю, вот только решение решить не могу помогите

Алгебра

Найдите значения выражения -12 · (-8,6) - 9,4=? ; (Ответ 93), ответ я знаю, вот только решение решить не могу помогите

Автор: Гость