Найдите значения выражения -12 · (-8,6) - 9,4=? ; (Ответ 93), ответ я знаю, вот только решение решить не могу помогите
Алгебра
Найдите значения выражения -12 · (-8,6) - 9,4=? ; (Ответ 93), ответ я знаю, вот только решение решить не могу помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -12 *(-8,6) = 103,2 2) 103,2 -9,4 = 93,8
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