Найдите значения выражения 2 ) - 4a^2b^2c^2* 6 a^4c^3 при а=1,, b=1/4 , c=24 ) - 25n^2m^2*0,16n^5m^7 при n= -0,1, m=10
Алгебра
Найдите значения выражения 2 ) - 4a^2b^2c^2* 6 a^4c^3 при а=1,, b=1/4 , c=24 ) - 25n^2m^2*0,16n^5m^7 при n= -0,1, m=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдите значения выражения2 ) - 4a^2b^2c^2* 6 a^4c^3 при а=1,, b=1/4 , c=2 - 4a^2b^2c^2* 6 a^4c^3 =-24a^6b^2c^5=-24(1)^6(1/4)^2(2)^5= =-(24/16)·32=-48 4) - 25n^2m^2*0,16n^5m^7 при n= -0,1, m=10 - 25n^2m^2*0,16n^5m^7=- 25*0,16n^7m^9=- 25*0,16*(-0,1)^7*(10)^9= =25*16=400
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