Найдите значения выражения. а) 4,2x-84+2,3x-46+x при x = 20 б) 2,1x+6,3-2,4x-6,2-5 при x= -3 в)3,2(x-3,2)+5,5(x-2,2) при x= 3,2 г) 6,3(x+2,4) - 9,1(x=1,4) при x = - 1,4 Очень нужно решение,буду благодарна!) :3 Зарание спа...

Математика

Найдите значения выражения. а) 4,2x-84+2,3x-46+x при x = 20 б) 2,1x+6,3-2,4x-6,2-5 при x= -3 в)3,2(x-3,2)+5,5(x-2,2) при x= 3,2 г) 6,3(x+2,4) - 9,1(x=1,4) при x = - 1,4 Очень нужно решение,буду благодарна!) :3 Зарание спасибо

Автор: Гость