Найдите значения выражения. а) 4,2x-84+2,3x-46+x при x = 20 б) 2,1x+6,3-2,4x-6,2-5 при x= -3 в)3,2(x-3,2)+5,5(x-2,2) при x= 3,2 г) 6,3(x+2,4) - 9,1(x=1,4) при x = - 1,4 Очень нужно решение,буду благодарна!) :3 Зарание спа...
Математика
Найдите значения выражения. а) 4,2x-84+2,3x-46+x при x = 20 б) 2,1x+6,3-2,4x-6,2-5 при x= -3 в)3,2(x-3,2)+5,5(x-2,2) при x= 3,2 г) 6,3(x+2,4) - 9,1(x=1,4) при x = - 1,4 Очень нужно решение,буду благодарна!) :3 Зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)4,2*20-84+2,3*20-46+20=84-84+46-46+20=20 б)2,1*(-3)+6,3-2,4*(-3)-6,2-5=-6,3+6,3+7,2-6,2-5=-4 в)3,2(3,2-3,2)+5,5(3,2-2,2)=3,2*3,2+3,2*(-3,2)+5,5*3,2+5.5*(-2,2)=10,24-10,24+17,6-3,3=0+14,3=14,3
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