Найдите значения выражения ; m+2n приm=64, n=3,2 3c-dприc=1,3, d=0,9 помогите пожалуйста,очень Вас всех прошу
Математика
Найдите значения выражения ; m+2n приm=64, n=3,2 3c-dприc=1,3, d=0,9 помогите пожалуйста,очень Вас всех прошу
Ответ(ы):
Гость:
64+6.4=70.4 3.9-0.9=3
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