Найдите значения выражения,предварительно упростив его: а) а-28-37 при а=265; в) 237+с+163 при с=194,188.
Математика
Найдите значения выражения,предварительно упростив его: а) а-28-37 при а=265; в) 237+с+163 при с=194,188.
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Гость:
Должно быть правильно........
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