Найдите значения выражения,предварительно упростив его: а) а-28-37 при а=265; в) 237+с+163 при с=194,188.

Математика

Найдите значения выражения,предварительно упростив его: а) а-28-37 при а=265; в) 237+с+163 при с=194,188.

Автор: Гость