Найдите значения выражения умоляю!!!! c решением! ЗАРАНИЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! :) 0,4:0,5= 0,25:1,5= 1,7:0,3= 12,6:1,2= 3,8:20= 0,24:0,9= 1:0,6= 8:1,4
Математика
Найдите значения выражения умоляю!!!! c решением! ЗАРАНИЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! :) 0,4:0,5= 0,25:1,5= 1,7:0,3= 12,6:1,2= 3,8:20= 0,24:0,9= 1:0,6= 8:1,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=4/10:5/10=4/10*10/5=4/5=8/10=0,08 =25/100:15/10=1/4:3/2=1/4:6/4=1/4*4/6=1/6 =17/10:3/10=17/10*10/3=17/3=5ц2/3 =12ц6/10:1ц2/10=12ц3/5:1ц1/5=63/5*5/6=63/6=10ц1/2 =24/100:90/100=24/100*100/90=24/90=12/45=4/15 =1/1:6/10=1/1*10/6=10/6=1ц4/6=1ц2/3 =8/1:14/10=8/1*10/14=80/14=5ц10/14=5ц5/7
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