Найдите знаменатель и 4 член геометрической прогрессии, первых 2 члена которых следующие: а) 3,18; б)20,4

Математика

Найдите знаменатель и 4 член геометрической прогрессии, первых 2 члена которых следующие: а) 3,18; б)20,4

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