Найдите знаменатель и 4 член геометрической прогрессии, первых 2 члена которых следующие: а) 3,18; б)20,4

Математика
Найдите знаменатель и 4 член геометрической прогрессии, первых 2 члена которых следующие: а) 3,18; б)20,4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаменатель прогрессии равен 18:3=6 найдем четвертый член 3*6*6*6=648 знаменатель прогрессии равен 4:20=0,2 найдем четвертый член 20*0,2*0,2*0,2=0,16
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