Найдмте все целые числа которые одновременно : а) больше 3 и меньше 6 ,б) больше -2 и м??ньше 1 , в) меньше -4 и больше -9,г) больше -11 и меньше -6.

Математика

Найдмте все целые числа которые одновременно : а) больше 3 и меньше 6 ,б) больше -2 и м??ньше 1 , в) меньше -4 и больше -9,г) больше -11 и меньше -6.

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