Найдмте все целые числа которые одновременно : а) больше 3 и меньше 6 ,б) больше -2 и м??ньше 1 , в) меньше -4 и больше -9,г) больше -11 и меньше -6.

Математика
Найдмте все целые числа которые одновременно : а) больше 3 и меньше 6 ,б) больше -2 и м??ньше 1 , в) меньше -4 и больше -9,г) больше -11 и меньше -6.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 4 и 5 б) 0,3 в) 3,10 г) 5,12
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