Наименьший общий знаменатель 18 , 524
Математика
Наименьший общий знаменатель 18 , 524
Ответ(ы):
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Ответ такой умножаем 1/8 на 3 получаем ответ 3/24
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