Найти давление на глубине 50 см для бензина и воды, если плотность воды 1000 кг м куби??еский, бензин 710 кг м кубический.

Физика
Найти давление на глубине 50 см для бензина и воды, если плотность воды 1000 кг м куби??еский, бензин 710 кг м кубический.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=ро*g*g вода р=1000*10*0.5=5000Па=5кПа бензин р=710*10*0.5=3550Па
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