Найти давление на глубине 50 см для бензина и воды, если плотность воды 1000 кг м куби??еский, бензин 710 кг м кубический.

Физика

Найти давление на глубине 50 см для бензина и воды, если плотность воды 1000 кг м куби??еский, бензин 710 кг м кубический.

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