Найти длину поезда, зная, что он проходил с постоянной скоростью мимо неподвижног?? наблюдателя в течение 7 с и затратил 25 с на то, чтобы проехать с той же скоростью вдоль платформы длиной 378 м
Математика
Найти длину поезда, зная, что он проходил с постоянной скоростью мимо неподвижног?? наблюдателя в течение 7 с и затратил 25 с на то, чтобы проехать с той же скоростью вдоль платформы длиной 378 м
Ответ(ы):
Гость:
378÷25=15,12м/с - скорость поезда 15,12×7=105,84м - длина поезда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Математика
Вычислите объем аквариума в форме прямоугольного параллелепипеда измерения которого a,b и c, если a=60см b=50см c=40 см
Математика