Найти длину поезда, зная, что он проходил с постоянной скоростью мимо неподвижног?? наблюдателя в течение 7 с и затратил 25 с на то, чтобы проехать с той же скоростью вдоль платформы длиной 378 м

Математика

Найти длину поезда, зная, что он проходил с постоянной скоростью мимо неподвижног?? наблюдателя в течение 7 с и затратил 25 с на то, чтобы проехать с той же скоростью вдоль платформы длиной 378 м

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