Найти длину поезда, зная, что он проходил с постоянной скоростью мимо неподвижног?? наблюдателя в течение 7 с и затратил 25 с на то, чтобы проехать с той же скоростью вдоль платформы длиной 378 м

Математика
Найти длину поезда, зная, что он проходил с постоянной скоростью мимо неподвижног?? наблюдателя в течение 7 с и затратил 25 с на то, чтобы проехать с той же скоростью вдоль платформы длиной 378 м
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Ответ(ы):
Гость:
378÷25=15,12м/с - скорость поезда 15,12×7=105,84м - длина поезда
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