Найти ЭДС индукции в катушке, содержащей 300 витков, если за 0.2 м магнитный поток возрос с 5 м Вб до 15 м Вб.

Гость: Гость:

Дано: ∆t=0.2*60 c Ф1=5* 10^(-3) Вб Ф2=15*10^(-3) Вб Е=? В n=300 реш-е: Е= (-n*∆Ф)/∆t=(-n*(Ф2-Ф1))/∆t минус просто указывает направление магнитного потока. Сам ответ будет положительным. подставишь все значения и получишь ответ E=0.25 В