Найти ЭДС индукции, возникающую в рамке при изменении магнитного потока в ней от 0,076 Вб до 0,021 Вб за 0,05 с?

Физика

Найти ЭДС индукции, возникающую в рамке при изменении магнитного потока в ней от 0,076 Вб до 0,021 Вб за 0,05 с?

Автор: Гость