Найти ЭДС индукции, возникающую в рамке при изменении магнитного потока в ней от 0,076 Вб до 0,021 Вб за 0,05 с?

Физика
Найти ЭДС индукции, возникающую в рамке при изменении магнитного потока в ней от 0,076 Вб до 0,021 Вб за 0,05 с?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Εi=ΔΦ/Δt=(0.076-0.021)/0.05=1.1 в
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