найти эпитеты метафоры сравнения олицетворение ямб строфы СЕСТРА Милой меня ??азывал он вчера — В зеркале точно себя я не вижу?! Боже, зачем хороша так сестра, Что перед ней я себя ненавижу! Голос его, прерываясь, дрожал; Д...

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Стихотворение состоит из шести строф, каждая из которых-четверостишье. По-моему, это стихотворение написано ямбом, хотя точно не уверена. Ямб-двухсложный размер стиха с ударением на втором слоге. "Спит ковыль"-олицетворение, инверсия. "Равнина дорогая"-инверсия. "Свинцовой тяжести полынь"-эпитет (метафора), гипербола. "Никакая родина другая Не вольет мне в грудь мою теплынь. " "Родина не вольет"-олицетворение. Следующая строфа состоит из двух предложений. Далее предстаёт картина философских размышлений лирического героя, которые в основном передаются путём использования глаголов и деепричастий. "Знать, у всех у нас такая участь. "И, пожалуй, всякого спроси – Радуясь, свирепствуя и мучась, Хорошо живётся на Руси. " Далее: "Свет луны таинственный и длинный, "-эпитет, "Плачут вербы, шепчут тополя. "-олицетворение, "окрик журавлиный"-инверсия "отчие поля. "-точно не уверена, но, скорее всего, метафора. " новым светом"-эпитет "коснулась жизнь"-олицетворение "коснулась жизнь судьбы"-думаю, инверсия (правильнее сказать"жизнь коснулась судьбы") "золотой избы"-эпитет, "вижу я, как сильного врага... "-сравнение "Как чужая юность брызжет новью... "-олицетворение" "Но и всё же, новью той теснимый, Я могу прочувственно пропеть: Дайте мне на родине любимой, Всё любя, спокойно умереть! " Есенин, возможно, предчувствуя свою гибель, пишет эти пророческие строчки. Не случайно слова «пропеть» и «умереть» рифмуются в этой строфе. Поэт мечтает оставить после себя достойную своей родины песню, чтобы живущие после него ощутили притягательную силу родных мест. Стихотворение звучит очень выразительно и музыкально. Этому способствует аллитерация звуков «в» , «н» , «с» , «т» («ковыль» , «равнина» , «луны» , «таинственный» , «теснимый» ) и ассонанс гласных «о» , «и» («равнина» , «полынь» , «окрик» , «изголовью») . P.S:думаю, большинство из написанного правда, хотя точно не уверена, так что больно не бейте)) )