Найти глагол совершенного вида и определить его спряжение в предложении:А утром рано чуть зоркоа низко покраснеет за дальним верными, чеснок и заяц являются к окну, за которым спит Ванька,становятся на задние лапы и заглядывают.

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Найти глагол совершенного вида и определить его спряжение в предложении:А утром рано чуть зоркоа низко покраснеет за дальним верными, чеснок и заяц являются к окну, за которым спит Ванька,становятся на задние лапы и заглядывают.

Автор: Гость