Найти коэффициент жесткости пружины,если известно, что работа сжатия пружины на х=10см равна 200Дж

Гость: Гость:

Дано: А = 200 Дж x = 10 см = 0,10 м __________ k - ? Работа силы упругшости: A = k*x² / 2 Отсюда: k = 2*A / x² = 2*200 / 0,01 = 40 000 Н/м = 40 кН/м