Найти количество теплоты которое потребуется для нагревания воды массой 20 кг от температуры 20 градусов цельсия до температуры 100 градусов цельсия

Физика
Найти количество теплоты которое потребуется для нагревания воды массой 20 кг от температуры 20 градусов цельсия до температуры 100 градусов цельсия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m=20кг с=4200Дж/кг*градус t2=100градусов t1=20градусов Найти Q-? Решение Q=c*m*(t2-t1) Вычисление Q=4200*20*(100-20)=6720кДж
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