Найти количество теплоты которое потребуется для нагревания воды массой 20 кг от температуры 20 градусов цельсия до температуры 100 градусов цельсия

Физика

Найти количество теплоты которое потребуется для нагревания воды массой 20 кг от температуры 20 градусов цельсия до температуры 100 градусов цельсия

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