Найти корни уравнения (2 часть) -0.6x-2.3=4.3 0.1d-0.4=0.7 x+7 (деленные на два) = x+1 (деленные на 8) 20-5(x-4)=65 -3y-21=4y+21
Алгебра
Найти корни уравнения (2 часть) -0.6x-2.3=4.3 0.1d-0.4=0.7 x+7 (деленные на два) = x+1 (деленные на 8) 20-5(x-4)=65 -3y-21=4y+21
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-0.6x-2.3=4.3 -0,6х=4,3+2,3 -0,6х=6,6 х=-11 0.1d-0.4=0.7 0,1d=0,7+0,4 0,1d=1,1 d=11 (x+7)/2 = (x+1)/8 x/2+7/2 = x/8+1/8 3/8x=-27/8 x=-9 20-5(x-4)=65 20-5х+20=65 -5х=25 х=-5 -3y-21=4y+21 -3у-4у=21+21 -7у=42 у=-6
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