Найти корни уравнения (2 часть) -0.6x-2.3=4.3 0.1d-0.4=0.7 x+7 (деленные на два) = x+1 (деленные на 8) 20-5(x-4)=65 -3y-21=4y+21

Алгебра

Найти корни уравнения (2 часть) -0.6x-2.3=4.3 0.1d-0.4=0.7 x+7 (деленные на два) = x+1 (деленные на 8) 20-5(x-4)=65 -3y-21=4y+21

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