Найти кут между диагональю квадрата и плоскостью проведённую через сторону квадрата под углом 60 градусов к плоскости квадрата.

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1. построить угол между данными плоскостями --это угол между перпендикулярами к линии пересечения плоскостей (к стороне квадрата) 2. построить перпендикуляр к плоскости это будет катет в прямоугольном треугольнике с углом в 60° и тогда треугольник с искомым углом окажется тоже прямоугольным))) можно записать любую функцию для искомого угла: sin(KAC) = (a√3 / 2) : a√2 = √3 / (2√2) = √6 / 4 cos(KAC) = (a√5 / 2) : a√2 = √5 / (2√2) = √10 / 4 tg(KAC) = (a√3 / 2) : (a√5 / 2) = √(3/5) = √0.6 или (в общем случае)) по т.косинусов...