Найти меньший угол треугольника между биссектрисой прямого угла и гипотенузой если один из острых углов треугольника равен 26 градусов

Геометрия

Найти меньший угол треугольника между биссектрисой прямого угла и гипотенузой если один из острых углов треугольника равен 26 градусов

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