Найти меньший угол треугольника между биссектрисой прямого угла и гипотенузой если один из острых углов треугольника равен 26 градусов
Геометрия
Найти меньший угол треугольника между биссектрисой прямого угла и гипотенузой если один из острых углов треугольника равен 26 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26+90=116 180-116=64 90/2=45 45+64=109 180-109=71 Ответ 71
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