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Наити наибольший общии делитель числа 60 и 64
Наити наибольший общии делитель числа 60 и 64
Ответ(ы):
Ответил Гость:
а НОД результат умножения а не степени
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