НАЙТИ НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ! У Миши Чудова поселился чудесный пушистый щенок. Как назвать малыша? Побежал щенок по полу. Как серый клубок покатился. Назвали щенка Клубком. Он гонял мяч лапками и прятал под кровать...

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НАЙТИ НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ! У Миши Чудова поселился чудесный пушистый щенок. Как назвать малыша? Побежал щенок по полу. Как серый клубок покатился. Назвали щенка Клубком. Он гонял мяч лапками и прятал под кровать варежки. Мальчик и Клубок стали большими друзьями.

Автор: Гость