Найти неопределенные интегралы , используя выделение полного квадрата int; 12x-7 / (x^2+16x+65) dx int; x+3/ (x^2-x+1) dx
Математика
Найти неопределенные интегралы , используя выделение полного квадрата int; 12x-7 / (x^2+16x+65) dx int; x+3/ (x^2-x+1) dx
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