Найти объём отходов, полученных при изготовлении из цилиндрической ческой заготовки: высота 50 мм, диаметр 8 см; правильной 4 – х угольной пирамиды: сторона основания 2см, высота пирамиды 4 см
Математика
Найти объём отходов, полученных при изготовлении из цилиндрической ческой заготовки: высота 50 мм, диаметр 8 см; правильной 4 – х угольной пирамиды: сторона основания 2см, высота пирамиды 4 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объпм цилиндра Vцил=pi×d^2×h/4 Vцил=8^2×pi×5/4=80pi (см^3) Vпир=Sосн×h основание пирамиды -квадрат Sосн=2^2=4(см^2) Vпир=4×4=16 (см^3) Vотходов=Vцил-Vпир=80pi-16 можно подставить pi и приблизительно посчитать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Любимые мои,умные самые. Помогите мне. У меня тема для сочинения "Что вы знаете о профсоюзе?" я незнаю как и с чего начать. объясните что это собой...
Английский язык
Русский язык