Найти объём отходов, полученных при изготовлении из цилиндрической ческой заготовки: высота 50 мм, диаметр 8 см; правильной 4 – х угольной пирамиды: сторона основания 2см, высота пирамиды 4 см

Математика
Найти объём отходов, полученных при изготовлении из цилиндрической ческой заготовки: высота 50 мм, диаметр 8 см; правильной 4 – х угольной пирамиды: сторона основания 2см, высота пирамиды 4 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объпм цилиндра Vцил=pi×d^2×h/4 Vцил=8^2×pi×5/4=80pi (см^3) Vпир=Sосн×h основание пирамиды -квадрат Sосн=2^2=4(см^2) Vпир=4×4=16 (см^3) Vотходов=Vцил-Vпир=80pi-16 можно подставить pi и приблизительно посчитать
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