Найти объем прямоугольного параллелепипеда если его Его длина равна 30 м ширина 10 ?? а высота 2 м Чему равна площадь основания параллелепипеда
Математика
Найти объем прямоугольного параллелепипеда если его Его длина равна 30 м ширина 10 ?? а высота 2 м Чему равна площадь основания параллелепипеда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь основания = 30*10=300м2, а объем 30*10*2=600м3 Объем равн a*b*c = 30м*10м*2м=600 м^3s основания = a*b=30м*10м=300м^2
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