Найти объем прямоугольного параллелепипеда если его Его длина равна 30 м ширина 10 ?? а высота 2 м Чему равна площадь основания параллелепипеда

Математика

Найти объем прямоугольного параллелепипеда если его Его длина равна 30 м ширина 10 ?? а высота 2 м Чему равна площадь основания параллелепипеда

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