Найти основу везде .Собака бегала одна По городскому саду, Цветочки нюхала она И пела серенаду. Её увидел господин В цилиндре и во фраке, Бродил по саду он один И тосковал во мраке.

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Найти основу везде .Собака бегала одна По городскому саду, Цветочки нюхала она И пела серенаду. Её увидел господин В цилиндре и во фраке, Бродил по саду он один И тосковал во мраке.

Автор: Гость