Найти основу везде .Собака бегала одна По городскому саду, Цветочки нюхала она И пела серенаду. Её увидел господин В цилиндре и во фраке, Бродил по саду он один И тосковал во мраке.
Русский язык
Найти основу везде .Собака бегала одна По городскому саду, Цветочки нюхала она И пела серенаду. Её увидел господин В цилиндре и во фраке, Бродил по саду он один И тосковал во мраке.
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить!!!! В корзине лежит несколько яблок. Их меньше десяти. ??колько яблок лежит в корзине, если все их можно раздать по...
Русский язык