Найти пересечения множеств А и В если: а) А=(-3;7), и В=(1;8) б) А=[ 0;5] и В=(-1;9) в) А=( - ∞;+∞) и В=(-1;9) г) А - множество простых чисел и В - множество положительных четных чисел

Математика

Найти пересечения множеств А и В если: а) А=(-3;7), и В=(1;8) б) А=[ 0;5] и В=(-1;9) в) А=( - ∞;+∞) и В=(-1;9) г) А - множество простых чисел и В - множество положительных четных чисел

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