Найти периметр и площадь прямоуголика длина которого 8см, а ширина в 4 раза меньше
Математика
Найти периметр и площадь прямоуголика длина которого 8см, а ширина в 4 раза меньше
Ответ(ы):
Гость:
1.8/4=2см 2.8*4=32см в квадрате 3.(8+4)*2=24см
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