Найти периметр треугольника большая сторона которого имеет длину 7 сантиметров о??вет другие по 5 см каждая

Математика

Найти периметр треугольника большая сторона которого имеет длину 7 сантиметров о??вет другие по 5 см каждая

Автор: Гость