Найти периметр треугольника большая сторона которого имеет длину 7 сантиметров о??вет другие по 5 см каждая
Математика
Найти периметр треугольника большая сторона которого имеет длину 7 сантиметров о??вет другие по 5 см каждая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=7cм+5см+5см=17см Ответ: Периметр равен 17 сантиметров
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