Найти площадь осевого сечения цилиндра если его деаметр равен 8см а диагональ осе??ого сечения 10см

Математика

Найти площадь осевого сечения цилиндра если его деаметр равен 8см а диагональ осе??ого сечения 10см

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