Найти площадь осевого сечения цилиндра если его деаметр равен 8см а диагональ осе??ого сечения 10см
Математика
Найти площадь осевого сечения цилиндра если его деаметр равен 8см а диагональ осе??ого сечения 10см
Ответ(ы) на вопрос:
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Высота цилиндра: см. Площадь осевого сечения: S = 8·6 = 48 см²
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