Найти площадь осевого сечения цилиндра, если его диаметр равен8 см, а диагональ ос??вого сечения 10 см

Гость: Гость:

Осевое сечение цилиндра-это прямоугольник, длина которого-это диаметр основания, а ширина-высота цилиндра. Диагональ осевого сечения разбивает прямоугольник на два прямоугольных треугольника, из которых находим высоту цилиндра - 6. Получаем, S=8*6=48