Найти площадь осевого сечения цилиндра, если его диаметр равен8 см, а диагональ ос??вого сечения 10 см
Математика
Найти площадь осевого сечения цилиндра, если его диаметр равен8 см, а диагональ ос??вого сечения 10 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осевое сечение цилиндра-это прямоугольник, длина которого-это диаметр основания, а ширина-высота цилиндра. Диагональ осевого сечения разбивает прямоугольник на два прямоугольных треугольника, из которых находим высоту цилиндра - 6. Получаем, S=8*6=48
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Nicht alle nehmen gern Tramper mit. Besonders Frauen über 30, Familien mit Kindern und ältere Leute sagen oft "nein". Wichtig ist: Du mußt immer ne...
Математика
Русский язык
Спешите, отметьте номера предложений, в которых встречаются сочинительные (1вариант) и подчинительные (2вариант) союзы. Подчеркните в них граммотич...
Алгебра