Найти площадь осевого сечения уилиндра, если его диаметр равен 8 см, а диагональ осевого сечения 10 см
Математика
Найти площадь осевого сечения уилиндра, если его диаметр равен 8 см, а диагональ осевого сечения 10 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осевое сечение цилиндра-это прямоугольник, длина которого-это диаметр основания, а ширина-высота цилиндра. Диагональ осевого сечения разбивает прямоугольник на два прямоугольных треугольника, из которых находим высоту цилиндра - 6. Получаем, S=8*6=48
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