Найти площадь рамки а затем построй квадрат площадь которого будет на 1 см в квадр??те меньше площади рамки

Математика

Найти площадь рамки а затем построй квадрат площадь которого будет на 1 см в квадр??те меньше площади рамки

Автор: Гость