Найти площадь рамки а затем построй квадрат площадь которого будет на 1 см в квадр??те меньше площади рамки
Математика
Найти площадь рамки а затем построй квадрат площадь которого будет на 1 см в квадр??те меньше площади рамки
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