Найти площадь трапеции, основы которой 12 см. и 14 см, боковая сторона длиной 8 см обр??зует основу угол 150 градусов.

Гость: Гость:

У тебя есть трапеция АБСД в которой верхнее основание БС=12, нижнее АД=14, и внешний угол А=150, также АБ=8.Смотри, ты должен(на) посчитать внутренний угол А, он будет равен А=180-150=30, проводим высоту БН и знаем, что против угла в 30 градусов лежит катет в 2 раза меньший гипотенузы(если не понятно, то когда мы провели высоту БН, то у нас получился прямоугольный треугольник) и катет БН=8:2=4. Все, теперь считаем площадь S=1/2(это дробь одна вторая) (а+б)*h=1/2*(14+12)*4=52. Ответ: 52