Найти площадь трапеции, основы которой 12 см. и 14 см, боковая сторона длиной 8 см обр??зует основу угол 150 градусов.
Геометрия
Найти площадь трапеции, основы которой 12 см. и 14 см, боковая сторона длиной 8 см обр??зует основу угол 150 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У тебя есть трапеция АБСД в которой верхнее основание БС=12, нижнее АД=14, и внешний угол А=150, также АБ=8.Смотри, ты должен(на) посчитать внутренний угол А, он будет равен А=180-150=30, проводим высоту БН и знаем, что против угла в 30 градусов лежит катет в 2 раза меньший гипотенузы(если не понятно, то когда мы провели высоту БН, то у нас получился прямоугольный треугольник) и катет БН=8:2=4. Все, теперь считаем площадь S=1/2(это дробь одна вторая) (а+б)*h=1/2*(14+12)*4=52. Ответ: 52
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Округлите числа 2823 и 5069 до десятков 64038 и 93174 до сотен 708112 и 807555 до тысяч 3516920 и 2419800 до миллионов Помогите Помогите срочно с...
Математика
Пж помогите! напишите удобным способом: 4*63+4*79+142*6а) б) 7125+3*62+63*3 в)17*27+23*17+50*19 г) 38*46+62*46+100*54 дам 12 баллов
Литература