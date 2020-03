Найти предложения, в которых есть указания на того, кто совершает действие, обозначенное глаголом в Passive Voise. 1. George Washington's house is visited by thousands of people every year. 2. In 1814 the official residence ...

Английский язык

Найти предложения, в которых есть указания на того, кто совершает действие, обозначенное глаголом в Passive Voise. 1. George Washington's house is visited by thousands of people every year. 2. In 1814 the official residence of the Persident was burned by British soldiers. 3. After the war the official residence of the President was painted white.

Автор: Гость