Найти прилагательное в родительном падеже Все богатство русского пейзажа в полное владение нам даны...Вьюжных зим серебряная пряжа ,кружева зеленые весны.
Математика
Найти прилагательное в родительном падеже Все богатство русского пейзажа в полное владение нам даны...Вьюжных зим серебряная пряжа ,кружева зеленые весны.
Ответ(ы):
Гость:
Русского прости если не правильно
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