Найти прилагательное в родительном падеже Все богатство русского пейзажа в полное владение нам даны...Вьюжных зим серебряная пряжа ,кружева зеленые весны.

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Найти прилагательное в родительном падеже Все богатство русского пейзажа в полное владение нам даны...Вьюжных зим серебряная пряжа ,кружева зеленые весны.

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