Найти производную функции? 1) y=3+2x-3x^2+5x^3 2) y=(7x-2)*x^2 3) x*e^x 4) y+2sinx+1/3cosx 5) y3ctgx-4tgx 6) y=3 arcsinx-5arccosx 7) y=lnx/x 8) y=4-5x\4+5x
Математика
Найти производную функции? 1) y=3+2x-3x^2+5x^3 2) y=(7x-2)*x^2 3) x*e^x 4) y+2sinx+1/3cosx 5) y3ctgx-4tgx 6) y=3 arcsinx-5arccosx 7) y=lnx/x 8) y=4-5x\4+5x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15x^2 - 6x +2 2) x(21x-4) 3) e^x * (x+1) 4) 2cos(x) - sin(x)/3 5) -3/sin^2(x) - 4/cos^2 (x) 6) 8/√(1-x^2) 7) (1-ln(x))/x^2 8) 15/4
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