Найти силу которая действует на тело массой 2 кг придавая ему ускорение в 8m/с.Найти скорость тела спустя 2с дейст-вие силы ( начальная скорость равна 0м/c)
Физика
Найти силу которая действует на тело массой 2 кг придавая ему ускорение в 8m/с.Найти скорость тела спустя 2с дейст-вие силы ( начальная скорость равна 0м/c)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=2 кг a=8 м/с² t=2c Vo=0 V=at V=8*2=16 м/с F=ma F=2*8=16 H
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