Найти силу которая действует на тело массой 2 кг придавая ему ускорение в 8m/с.Найти скорость тела спустя 2с дейст-вие силы ( начальная скорость равна 0м/c)

Физика

Найти силу которая действует на тело массой 2 кг придавая ему ускорение в 8m/с.Найти скорость тела спустя 2с дейст-вие силы ( начальная скорость равна 0м/c)

Автор: Гость