Найти слова в котором все согласные звуки , звонкие твёрдые: - АГРОНОМ - ВАЖНЕЙШАЯ ПРОФЕССИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ.

Русский язык

Найти слова в котором все согласные звуки , звонкие твёрдые: - АГРОНОМ - ВАЖНЕЙШАЯ ПРОФЕССИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ.

Автор: Гость