Найти слово ,в котором все согласные звонкие и мягкие .На солнышке согрелась ель.П??дтаяла сосна.Идет апрель,звенит капель.В лесу у нас весна.

Русский язык

Найти слово ,в котором все согласные звонкие и мягкие .На солнышке согрелась ель.П??дтаяла сосна.Идет апрель,звенит капель.В лесу у нас весна.

Автор: Гость