Найти слово ,в котором все согласные звонкие и мягкие .На солнышке согрелась ель.П??дтаяла сосна.Идет апрель,звенит капель.В лесу у нас весна.

Русский язык
Найти слово ,в котором все согласные звонкие и мягкие .На солнышке согрелась ель.П??дтаяла сосна.Идет апрель,звенит капель.В лесу у нас весна.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все звонкие мягкие согласные в слове "ель"
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