Найти сумму Модулей /-25/ и /-18/ КАКОЙ ЗНАК ИМЕЕТ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 3 отрицательных чисели 2 положительных(+ или +)
Математика
Найти сумму Модулей /-25/ и /-18/ КАКОЙ ЗНАК ИМЕЕТ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 3 отрицательных чисели 2 положительных(+ или +)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-25+(-18)=-43 Если 3 отицательных и 2 положительных, то будет знак -
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