Найти сумму первых пяти членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии, второй член которой равен 1/3, а отношение суммы последовательности, составленной из квадратов ее членов, к сумме этой последовательности равно 3/4
Алгебра
Найти сумму первых пяти членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии, второй член которой равен 1/3, а отношение суммы последовательности, составленной из квадратов ее членов, к сумме этой последовательности равно 3/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если b[1], b[2], b[3], .. - данная бесконечная убывающая геомметрическая прогрессия с знаменателем q, то последовательность составленная из квадратов членов данной, тоже бессконечная убывающая c первым членом b[1] и знаменателем q^2 используя формулу суммы бесконечной убывающей прогрессии b[1]/(1-q)=3 b[1]^2/(1-q^2)=1,8 откуда разделив соотвественно левые и правые части равенств, и используя формулу разности квадратов b[1]^2/(1-q^2) :b[1]/(1-q)=1,8/3 b[1]/(1+q)=0,6 откуда b[1]=0,6(1+q)=3(1-q) 0,6+0,6q=3-3q 0,6q+3q=3-0,6 3,6q=2,4 q=2/3 b[1]=3*(1-2/3)=3*1/3=1
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