Найти в периодической системы пять химических элементов,названых в честь стран и частей Света символы которых изображены на рисунке шесть. Четыре. Запишите значение относительных атомных масс и этих химических элементов и окруж...
Химия
Найти в периодической системы пять химических элементов,названых в честь стран и частей Света символы которых изображены на рисунке шесть. Четыре. Запишите значение относительных атомных масс и этих химических элементов и окружили их до целых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как ты не предоставила изображения, я тебе напишу несколько 1) Германий Ge (назван в честь Германии), Ar(Ge)=73 2) Рутений Ru (назван в честь России), Ar(Ru)=101 3) Полоний Po (назван в честь Польши), Ar(Po)=210 4) Скандий Sc (назван в честь Скандинавии), Ar(Sc)=45 5) Европий Eu (назван в честь Европы), Ar(Eu)=152 6) Америций Am (назван в честь Америки), Ar(Am)=243
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