Найти в периодической системы пять химических элементов,названых в честь стран и частей Света символы которых изображены на рисунке шесть. Четыре. Запишите значение относительных атомных масс и этих химических элементов и окруж...

Химия

Найти в периодической системы пять химических элементов,названых в честь стран и частей Света символы которых изображены на рисунке шесть. Четыре. Запишите значение относительных атомных масс и этих химических элементов и окружили их до целых

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