Найти в стихотворении слова с парными по звонкости-глухости согласными в середин?? слова.Подберите к ним проверочные слова,записать слова парами.В чужой стране,В чудной стране,Где не быватьТебе и мне,Ботинок черным язычкомС утр...
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Найти в стихотворении слова с парными по звонкости-глухости согласными в середин?? слова.Подберите к ним проверочные слова,записать слова парами.В чужой стране,В чудной стране,Где не быватьТебе и мне,Ботинок черным язычкомС утра лакает молочко.И целый день в окошкоГлазком глядит картошка.Бутылка горлышком поет,Концерты вечером дает...
Ответ(ы):
Гость:
,глазком(З) глаза,окошко(ш)-окошечко, картошка(ш)-картошечка
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