Найти в стихотворении слова с парными по звонкости-глухости согласными в середин?? слова.Подберите к ним проверочные слова,записать слова парами.В чужой стране,В чудной стране,Где не быватьТебе и мне,Ботинок черным язычкомС утр...

Русский язык

Найти в стихотворении слова с парными по звонкости-глухости согласными в середин?? слова.Подберите к ним проверочные слова,записать слова парами.В чужой стране,В чудной стране,Где не быватьТебе и мне,Ботинок черным язычкомС утра лакает молочко.И целый день в окошкоГлазком глядит картошка.Бутылка горлышком поет,Концерты вечером дает...

Автор: Гость