Найти все натуральные n, удовлетворяющие условию (n+1)!/(n-1)!=72

Математика
Найти все натуральные n, удовлетворяющие условию (n+1)!/(n-1)!=72
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