Найти значение функции заданных формулой y = 2x-4. Найдите значение функции при х = -3 ; 0 ; 1 ; 6. Полное решение, пожа-а-а-алуйста...
Алгебра
Найти значение функции заданных формулой y = 2x-4. Найдите значение функции при х = -3 ; 0 ; 1 ; 6. Полное решение, пожа-а-а-алуйста...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеем: f(x)=2x-4 при x= - 3; f(-3)=-6-4=-10 при х=0 f(0)=0-4=-4 при x=1 и х=6 f(1)=2-4=-2 f(6)=12-4=8 Слово функция=f
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