Найти значения F для x, изменяющегося в интервале от x0 до xk с шагом h. Значения x0, xk, h ??водятся пользователем. Составить программу в Delphi7 номер 18
Информатика
Найти значения F для x, изменяющегося в интервале от x0 до xk с шагом h. Значения x0, xk, h ??водятся пользователем. Составить программу в Delphi7 номер 18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var x0, xk, dx, e, x, aa: real; i: integer; function f(x, a: real): real; begin if x < 0 then f := 1 / Tan(x) + sqrt(1 + abs(x - 2)) else if x = 0 then f := (a + x) + sin(Pi) else f := a * x * cos(x * Pi); end; begin write('Введите промежуток и шаг ([a,b] h) и точность Е '); readln(x0, xk, dx, e); write('a ='); readln(aa); x := x0; writeln(' x ':10, ' | ', ' F(x,a) ':10); repeat writeln(x:10:3, ' | ', f(x, a):10:3); x := x + dx; until x >= xk; end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
За прошедшие полгода магазин поднимал цены дважды: в первый раз на 25%, во второй на 40%. Сколько рублей стал стоить набор посуды после второго пов...
Математика
Скатерть самобранка размеров 3 и на 2 м 7 Дмитрий сшита из шёлковых лоскутов прямоу??ольной формы размером 2 дом на 3 дом сколько таких лоскутов по...
Английский язык
Русский язык
Прочитайте стихотворение. Вставьте пропущенные слова. Найдите однокоренные слов?? в стихотворении. Надену ... рубашку И ... ворот распахну. Я...
Литература