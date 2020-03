Найти значения F для x, изменяющегося в интервале от x0 до xk с шагом h. Значения x0, xk, h ??водятся пользователем. Составить программу в Delphi7 номер 18

Гость: Гость:

Var x0, xk, dx, e, x, aa: real; i: integer; function f(x, a: real): real; begin if x < 0 then f := 1 / Tan(x) + sqrt(1 + abs(x - 2)) else if x = 0 then f := (a + x) + sin(Pi) else f := a * x * cos(x * Pi); end; begin write('Введите промежуток и шаг ([a,b] h) и точность Е '); readln(x0, xk, dx, e); write('a ='); readln(aa); x := x0; writeln(' x ':10, ' | ', ' F(x,a) ':10); repeat writeln(x:10:3, ' | ', f(x, a):10:3); x := x + dx; until x >= xk; end.