Найти значения F для x, изменяющегося в интервале от x0 до xk с шагом h. Значения x0, xk, h ??водятся пользователем. Составить программу в Delphi7 номер 18

Информатика

Найти значения F для x, изменяющегося в интервале от x0 до xk с шагом h. Значения x0, xk, h ??водятся пользователем. Составить программу в Delphi7 номер 18

Автор: Гость