Наличие развитой сети кровеносных капилляров в коже у дождевого червя связано с 1. Дыханием 2. Защитой 3. Раздражимостью 4. Выделением
Биология
Наличие развитой сети кровеносных капилляров в коже у дождевого червя связано с 1. Дыханием 2. Защитой 3. Раздражимостью 4. Выделением
Ответ(ы):
Гость:
Связано с раздражение
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