Нам вместе 70 лет. Сейчас мне вдвое больше лет, чем было Вам тогда, когда мне было с??олько , сколько Вам сейчас. Сколько мне лет?

Гость: Гость:

У + у – х = 70, т. е. 2у – х = 70. Отсюда х = 2у – 70. Когда мне было столько же лет, сколько вам сейчас, т. е. когда мне было у – х лет, вам было на х лет меньше (т. к. вы моложе меня на х лет) , т. е. у – х – х = у – 2х. Мне сейчас в 2 раза больше, т. е. 2*(у – 2х) лет. С другой стороны мне сейчас у лет. Получаем уравнение у = 2*(у – 2х) . у = 2у – 4х. у = 4х. Подставим сюда х = 2у – 70. у = 4*(2у – 70). у = 8у – 280. 7у = 280. у = 40. Ответ: 40 лет. Проверка х = 2у – 70 = 2*40 – 70 = 10. Вам сейчас 30 лет. 40 + 30 = 70.