Напечатайте условие и оформите в виде таблицы истинности решение текстовой задачи. На улице,где живут круг и квадрат,три дома: один с окном и трубой,другой только с окном и третий только с трубой. Зная что: *каждая фигура живё...

Информатика

Напечатайте условие и оформите в виде таблицы истинности решение текстовой задачи. На улице,где живут круг и квадрат,три дома: один с окном и трубой,другой только с окном и третий только с трубой. Зная что: *каждая фигура живёт в своём домике; *круг и квадрат живут в домиках с окном; *квадрат любит тепло и часто топит печь; определите,кто и в каком доме живёт. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!! СРОЧНО!!!!

Автор: Гость