Напечатайте условие и оформите в виде таблицы истинности решение текстовой задачи. На улице,где живут круг и квадрат,три дома: один с окном и трубой,другой только с окном и третий только с трубой. Зная что: *каждая фигура живё...

Информатика
Напечатайте условие и оформите в виде таблицы истинности решение текстовой задачи. На улице,где живут круг и квадрат,три дома: один с окном и трубой,другой только с окном и третий только с трубой. Зная что: *каждая фигура живёт в своём домике; *круг и квадрат живут в домиках с окном; *квадрат любит тепло и часто топит печь; определите,кто и в каком доме живёт. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!! СРОЧНО!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                    Окно  Труба Квадрат         1         1 Круг                1          0 Дом 1    = 11 Дом 2    = 10 Дом 3    =  00 Соответственно Квадрат в доме 1 т.е. с трубой и окном Круг - в доме 2 - только с окном
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